Rihanna aclaró rumores sobre su participación en película de "Batman"

Durante su participación en la semana de la moda en New York, Rihanna fue consultada sobre los rumores relacionados a una presunta participación en la nueva cinta de “Batman”.

Según contó la cantante y diseñadora al portal ET, todo empezó luego que subiera un video en su cuenta de Instagram donde lucía unas botas de cuero negro.

En aquella ocasión, Rihanna puso como texto "Bat-mobile fashion", lo que generó que sus fanáticos la imaginen en la nueva cinta del superhéroe, aunque en el papel de “Gatúbela”.

Ante estas especulaciones, la cantante aclaró que no existe ningún contacto con DC, aunque precisó que sí le gustaría interpretar a su personaje favorito Poison Ivy" (Hiedra Venenosa), de quien se disfrazó en alguna ocasión en Halloween.

“Sabes qué, todavía no me llamaron. Pero si lo hicieran, me encantaría entrar y probar porque Poison Ivy es una de mis obsesiones en la vida […] Lo hice para Halloween un año, quiero decir, ¡vamos!”, dijo la también diseñadora.

Respecto a la actualidad de Rihanna, hace poco también corrieron rumores sobre un presunto embarazo, esto a raíz de la difusión del show musical que dio en New York como parte de los eventos de la semana de la moda.

Sin embargo, TMZ aclaró que Rihanna no está embarazada y que solo se trató del diseño del vestido que usó y que daba la impresión que escondía un vientre en gestación.