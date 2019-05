Robert Pattinson y Nicholas Hoult aún disputan el rol de Batman

Umberto González, reportero de The Wrap, aseguró a través de su cuenta de Twitter que aún no se ha sellado la disputa por el rol del nuevo hombre murciélago en el cine. Pese a que en el pasado Variety dio por ganador a Robert Pattinson, el actor Nicholas Hoult (X-Men: FirstClass, Mad Max: Fury Road y Tolkien) seguiría siendo su principal rival.

Según sostiene el reportero, Pattinson y Hoult todavía están en el proceso de realizar sus pruebas, lo que indica que ambos siguen en carrera para protagonizar The Batman

BATMAN UPDATE: Robert Pattinson & Nicholas Hoult are screen testing for the role. I suspect they're screen testing in the Batsuit because Wardrobe Department will need full wardrobe test. Additionally, the film will now start production in Q1 2020. pic.twitter.com/eekafrqomL