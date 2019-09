Roberto Martínez revela que visitó a Vanessa Terkes cuando terminó con George Forsyth

Síguenos en Facebook

El exfutbolista Roberto Martínez reveló que cuando se enteró que su expareja Vanessa Terkes había culminado su relación sentimental con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, la fue a visitar.

"La fui a ver, porque estaba muy golpeada y es una mujer muy íntegra", manfiestó el exjugador en entrevista con el diario Trome.

Asimismo, contó que el motivo del fin de su relación con Melissa Loza fue porque aceptó participar en ‘El gran show’, donde conducía Gisela Valcárcel.

"No quería que vaya al ‘El gran show’. Hasta que un día le aclaré que iba a ir de todas maneras y me amenazó que si lo hacía, me iba de la casa. La vi sacando mi ropa de los cajones, pensé que era broma y resultó cierto", dijo al mencionado medio.

Roberto Martínez también contó el motivo de su separación con Pierina Carcelén fue porque consideró que mejor se llevaban como amigos que como pareja.

"Antes de ser enamorados, éramos recontraamigos y un día empezamos. Recuerdo que nos fuimos a pasar unos días en la playa, salió a caminar y volvió como a las dos horas. Estaba con el rostro pensativo y me di cuenta de que era mejor terminar, porque de patas nos llevábamos mejor", indicó.