Antonio Pavón estuvo en el famoso programa español ‘Sálvame Deluxe’ y se sometió a la prueba del polígrafo, donde sorprendió al revelar que ha tenido algún tipo de relación homosexual.

“¿Has mantenido en alguna ocasión algún tipo de relación homosexual?”, fue la pregunta que le hicieron al español, quien terminó admitiendo algo nervioso que ‘sí’ ocasionando que los panelistas dijeran al unísono “hasta que por fin”.

Antonio Pavón hace aclaración tras admitir que tuvo una relación homosexual. (Video: Instagram)

Aunque Antonio Pavón trató de aclarar su respuesta asegurando que nunca ha habido más que un beso, los conductores de ‘Sálvame Deluxe’ se mostraron incrédulos.

Este hecho no pasó desapercibido para Rodrigo González, quien compartió las imágenes en sus historias de Instagram y cuestionó la respuesta del torero.

Ante esto, el exchico reality no se quedó callado y decidió enviarle un mensaje haciéndole la aclaración sobre el tema. “Tengo muchos amigos gays, pero nunca he llegado a tener una relación sexual. Solo un pico en la discoteca mientras me lo proponían entre risas”, sostuvo el español.

“Yo respeto la orientación sexual de cada persona! Cada uno es libre de hacer o sentir con su cuerpo o su corazón lo que quiera. Tengo muy claro que soy heterosexual!! Si fuese bisexual o gay lo hablaría con naturalidad y libertad, con la misma que digo que soy heterosexual”, agregó en su explicación.