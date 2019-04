Rodrigo González critica a 'La Chama' tras verla hacer bromas sobre beber jagger (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', se le ocurrió bromear con beber jagger durante un show en una discoteca, pese a que actualmente hay una investigación en curso por las denuncias que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza asegurando que fueron drogadas en una fiesta de Asia.

"Las veo activadas. ¿Dónde están las mamacitas? ¿Quién quiere una botella de jagger hoy? ¿Quién quiere una botella de jagger hoy? ¿Quién?", se escucha decir a la modelo venezolana mientras anima en la discoteca.

Tras ver estas imágenes en un informe de 'Válgame Dios', Rodrigo González no dudó en criticar a Alexandra Méndez por tocar un tema sensible en el cual hay una denuncia de violación de por medio.

"¿Se lo dirá la gente con la que trabaja: 'di esto para llamar la atención'? No sé, pero si hay un proceso en curso y todos saben que es un tema sensible y sobretodo hay un tema de abuso de por medio. Para muchas personas las personas del espectáculo no merecen respeto. Ella que sí pertenece al mismo medio en donde se está desarrollando esta denuncia debería tener un poco más de prudencia", expresó muy fastidiado el popular 'Peluchín'.