Rodrigo González: su expareja Sean Rico es captado con misterioso joven (VIDEO)

La expareja de Rodrigo González, Sean Rico, fue captado por las cámaras de Magaly Medina cuando salía de una discoteca a plena luz del día.

En las imágenes que mostró el programa 'Magaly TV, la firme', se puede ver a Sean Rico abandonando el local junto a un misterioso joven, que se desconoce si sería su nueva pareja o solo un amigo.

Como se recuerda, Rodrigo González reveló en una entrevista para María Pía Copello que su relación de 5 años había llegado a su fin.

"¿Por qué me lo preguntas? Porque no ves algo ya, bueno... Lo que se ve, no se pregunta. (...) Yo estoy bien y eso es así", señaló el popular 'Peluchín' confirmando la ruptura.