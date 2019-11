Rodrigo González preocupa a sus seguidores: "Tuve un pequeño derrame" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González preocupó a sus seguidores al contar que sufrió un "pequeño derrame" que lo obligó a hacer un alto a su contenido que normalmente publica en las redes sociales.

“Ayer no les colgué contenido de espectáculo porque tuve un tema, estaba avanzando unas cosas y tuve que dejar de hacer unas fotos y cosas que también quería hacer para ustedes, porque tuve, miren, un pequeño derrame, una cosa así. Pero bueno, ya me han mandado unas gotas”, dijo el popular 'Peluchín' a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, el conductor de televisión señaló que en un par de días ya desaparecerá la mancha de su ojo y que se encuentra bien de salud.

“Estamos tratando de hacerle frente a eso, en un par de días ya se va todo, así que nada. Me he estado enterando de unas cosas también que ya durante el día vamos conversando y les voy contando. Les mando un beso, lo mejor para su día y no se olviden que los amo”, agregó Rodrigo González en sus videos.