Rodrigo González revela qué le dijo Susan Ochoa tras renunciar a 'El Artista del Año' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González contó que se comunicó con Susan Ochoa, tras enterarse de su renuncia a 'El Artista del Año' por los comentarios que hizo Gisela Valcárcel en su programa.

El conductor de televisión le escribió a la cantante peruana para invitarla a su programa; sin embargo, la ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar le respondió que no quiere hacer "un circo" de su salida.

"Rodrigo sabes que te quiero a mil, pero de veras espero que me entiendas. No quiero hacer un circo de todo esto, no es lo mío. Yo ya conté cómo me sentí y hasta aquí llegó. No es lo que quiero para mi carrera ni para nadie estar en estas idas y vueltas de respuestas", manifestó la intérprete de 'Ya no más'.

Asimismo, el popular 'Peluchín' dijo que Susan Ochoa le contó que estaba con un cuadro de estrés, por lo que está cuidándose para recuperar su salud

"Ya dejé las cosas claras y ya conté el por qué de mi renuncia y punto. Siempre doy las gracias por las oportunidades que me han dado. Todo mi cariño y respeto para ustedes", agregó Susan Ochoa.