Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, usó su cuenta de Instagram para referirse al caso de la suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jossmery Toledo, y calificó como “ridícula medida” el proceso disciplinario que se le abrió por modela con el uniforme policial.

“Abren proceso disciplinario a la suboficial de tercera de la Policía, Jossmery Toledo, quien apareció en la red social de Tik Tok con el uniforme de trabajo y luego apareció con un corto vestido”, escribió el exconductor de ‘Válgame’.

“¡Guapísima! ¿A quién dañó haciéndolo? Ridícula medida, vayan a preocuparse de lo que realmente urge en nuestro país”, agregó en otra historia de la mencionada red social.

Jossmery Toledo, mediante el mismo medio, le respondió a Rodrigo González y le agradeció por apoyarla.

La suboficial, previamente, se había pronunciado sobre su caso. Afirmó que no hay nada malo al vestir el uniforme y que respeta la institución a la que pertenece.

“Lamentablemente nuestros enemigos, de los policías, es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre, nunca me dejaré vencer por gente que les quiere hacer daño”, escribió Toledo.