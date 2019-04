Róger del Águila revela que rechazó conducir 'Esto es Guerra' y confiesa por qué no le gusta el reality (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Róger del Águila estuvo en una entrevista con Andrea Llosa y sorprendió al revelar que lo despidieron del fenecido programa 'Dos sapos y una reina' por negarse a reemplazar a Mathías Brivio en la conducción de 'Esto es Guerra'.

"Me chotean porque yo no quería seguir algunas cosas. No me gustaba mucho hablar de espectáculos y no me gustaba reemplazar a Mathías Brivio en 'Esto es Guerra'. Ellos querían hacer eso cuando faltaba Mathías y a la tercera vez que no fui, pues hubo fricciones", contó el recordado co-conductor de 'Habacilar'.

Asimismo, Róger del Águila dejó en claro que no tiene nada contra los chicos reality; sin embargo, él siente que ese programa no representa al Perú.

"La televisión no tiene que educar, tiene que entretener pero yo sentía que esos chicos en cierta forma, no representaban al Perú, y yo no quería ser partícipe de eso. ¿Por qué no había un chico de Puno, de Iquitos?, ¿Por qué todos son de un solo perfil?. Yo no voy con eso", agregó el ahora productor.