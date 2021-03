5 de 10

GEC Archivo Histórico

Se alojaron en los hoteles Crillón y Bolívar de los que tuvieron que salir por los desmanes que protagonizaron. Ese año grabaron uno de sus temas más emblemáticos "You Can't Always Get What You Want" que empieza con esta letra: La vi hoy en la recepción con un vaso de vino en su mano, supe que encontraría su conexión, a sus pies estaba su hombre andariego, pero no siempre puedes conseguir lo que quieres, no siempre puedes conseguir lo que quieres, no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas algunas veces podrías encontrar lo que necesitas. (Foto: GEC Archivo)