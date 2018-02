Rosángela Espinoza revela foto de su pasado y admite operaciones estéticas (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Rosángela Espinoza admitió en Facebook haber pasado por cirugías estéticas al mostrar una foto de su pasado. La modelo publicó una imagen de hace seis años en la que lucía su cabello al natural, sin extensiones. Además su ve de forma diferente.

“El Facebook no miente, comparto esta publicación de hace 6 años antes de participar en el Miss Perú 2012. Extraño mi cabello largo natural y mi nariz, si me puse un poco de color, pero la mirada y la sonrisa nunca cambia. Siempre digo uno se va descubriendo”, escribió Rosángela Espinoza.

Como se ve en la imagen, la popular 'chica selfie' llevaba puesto un bikini de color verde y aparentemente, su talla de brasier era menor a la actual.

Foto: Facebook

Recordemos que recientemente, Rosángela Espinoza no soportó la ola de críticas que ha recibido en las redes sociales tras autodenominarse la 'Barbie peruana' y lloró al hablar del mal momento que se encuentra pasando.

"Yo solamente dije una opinión que me sentía (una Barbie), pero la gente me ataca gratis y no entiendo por qué. (...) Son mujeres que se crean cuentas y yo les digo ya paren, yo no les estoy haciendo nada malo. Me insultan muy feo, ya paren porque nosotros somos seres humanos y no es justo lo que me está pasando", declaró la popular 'Chica selfie' para las cámaras de América Espectáculos.