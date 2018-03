​Rosángela Espinoza y su mensaje sobre la educación: "No consideres los estudios como una obligación" (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Rosángela Espinoza, quien es participante del programa reality 'Esto Es Guerra' además de modelo y empresaria, recientemente ha hecho una publicación en las redes sociales donde habla de la educación.

De esta manera, Rosángela Espinoza compartió una fotografía saliendo de su casa de estudios, pero además escribió: "'Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una gran oportunidad'", se lee en Instagram.

Tras ello, Rosángela Espinoza habla de sus estudios y cómo es su rutina diaria entre el reality y la universidad: "...después del programa @estoesguerraperutv me voy a mis clases, llena de talco, torta no importa, solo quiero terminar y luego ejercer mi carrera, mis compañeros me miran raro jajajaja, se sorprenden cuando me ven en clase, pero luego pasa", revela Espinoza.

Los seguidores de Rosángela Espinoza no dudaron en felicitar su esfuerzo y le enviaron diversos comentarios: "Si amas tu carrera no importa el sacrificio que hagas porque lo harás con amor y pasión, sigue así", "Qué gran frase Rosángela, no desistas de tus sueños, éxitos", "Tienes mucha razón, ¡lo primordial es acabar la carrera! ¡Éxitos!", "Guapísima y claro, los estudios es lo único que te hará mejor", "Sigue así estudiando para ser una profesional porque los años pasan y tu carrera te servirá toda la vida" y "Tú sigue adelante nomás, no dejes que te distraigan".