Rosángela Espinoza sorprendió al negarse a declarar para las cámaras de América Espectáculos, porque según la modelo el programa solo muestra las victorias de su compañera Ducelia Echevarría.

"Ay ya paren con eso. Ustedes están contando todas las veces que ella gana y yo cuando gano, nunca sacan ninguna nota, así que no voy a hablar", expresó la popular 'Chica selfie' para luego darle la espalda al reportero.

Tras ver la actitud que tuvo la integrante de Esto es Guerra ante su reportero, Rebeca Escribens no dudó en responderle a la modelo.

"Por favor, acá hemos celebrado los tortazos que ganaste así que no me vengas con cosas. Es más yo dije, según recuerdo esta semana: 'Voy a presentar a mi engreída Rosángela Espinoza' ¿Sí o no? Hay que rebuscar pues, hay que rebuscar para hacer una nota y refrescarle la memoria a la señorita. No se acuerda", sostuvo la conductora de televisión.