Rosángela Espinoza sobre Terkes: "Está celosita porque quería bailar con Roberto Martínez" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La popular 'chica selfie', Rosángela Espinoza, aseguró que la conductora de televisión, Vanessa Terkes, está celosa porque ella sí pudo bailar con el exfutbolista Roberto Martínez.

De esa forma, respondió Espinoza a Terkes quien dijo que le vio coqueteando a Martínez mientras bailaban en el programa 'En boca de todos' de América Televisión.

"Lo que pasa es que Vanessa (Terkes) está celosita porque ella quería bailar con Roberto. Está piconcita", expresó.

Incluso, la integrante de 'Esto es guerra' se animó a recomendarle que dé vuelta a la página, tras haber sido la pareja de Martínez hace unos años.

"Pero Vanessa, no entiendo (...) Lo pasado, pasado. ¿Qué te pasa? Por favor, ya cambia de página", manifestó.

Además, dijo esperar las disculpas de la conductora por sus palabras.

"Estas regia mujer. Eso sí, espero que me pidas disculpas porque me has difamado", refirió.

Luego de verlos bailar la canción "Qué bonito" en el programa, Vanessa Terkes dijo: "Te he visto coqueteando. Conozco esos ojitos".

Hace unos días, Terkes y Martínez fueron captados cuando se reencontraron en Chiclayo, ciudad donde vive el exfutbolista.

Como se recuerda, en el 2012 la pareja confirmó su ruptura tras unos años de relación.