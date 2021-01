La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, confesó en una entrevista diversos pasajes de su vida íntima que van desde su decisión de convertirse en abogada hasta dejar de lado la maternidad para cumplir sus objetivos en la vida.

“En mi caso no tengo hijos y, sin embargo, he ayudado a otros niños. Soy muy perfeccionista. Terminé mi carrera a los 21 años y dije: o soy abogada o madre, porque ambas cosas sentí que no se iban a hacer bien y elegí lo primero”, comentó Sasieta en conversaciones con Trome.

Sasieta también comentó que estuvo casada. “Con un extranjero. Duró muy poco la relación y me fue muy mal”.

Rosario Sasieta es intervenida por atropellar a una mujer

En diálogo con RPP, Sasieta afirmó que todo se trató de un “hecho fortuito” y que el examen de dosaje etílico al que se sometió salió negativo. Aseguró que no fue intervenida por la Policía y que acudió a la comisaría de Miraflores luego de que la herida fue evacuada al hospital, por lo que descartó que haya tratado de evadir su responsabilidad.

“Yo me quedé en el sitio cuando ocurrió el evento. Se llamó a serenazgo, tengo entendido que llamaron a otras unidades, vino la ambulancia y luego, cuando yo vi que la señorita estaba ya trasladándose al hospital Casimiro Ulloa en la ambulancia, es cuando yo he acudido con el personal policial a la comisaría de Miraflores y me he puesto a su disposición, tal como lo manda el protocolo”, expresó Sasieta.

Exministra Rosario Sasieta fue intervenida luego de atropellar a una mujer en Miraflores