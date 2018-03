​Rossana Fernández Maldonado dice que su proceso de divorcio ya está en marcha

Síguenos en Facebook y YouTube

La actriz y conductora de televisión, Rossana Fernández Maldonado, afirmó que tras la separación de su esposo, ahora se encuentra en pleno proceso de divorcio.

Rossana Fernández contó que hace un año se separó de su expareja y que ahora está sola y abocada a sus hijas. "Sí, hace un año me separé de mi esposo, estoy en proceso de divorcio y ellos (colegas Gian Piero Díaz y Renzo Schuller) lo toman a la broma, me quieren emparejar", indicó.

"(...) Pero estoy sola, tranquila dedicada a mis hijas, el verano full con ellas, ahora retomando el ritmo, con la promoción de la película y la música", dijo la bella actriz, según publica El Trome.

Además, precisó que no descarta volver a la televisión. "Me da pena que no esté ‘Fábrica de sueños’. Sí quiero regresar, estuve en ATV, pero las cosas no se reactivan aún, vamos a ver qué sale, pero ahora estoy en las películas y música, también dándome tiempo para mí y mis hijas", añadió la artista.