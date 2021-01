Ruby Palomino, alejada de los escenarios como todas sus colegas, reaparece en plena pandemia con un tema que le devuelve la fe en medio de una crisis sanitaria que parece no tener fin. “Canto por la paz” es su propuesta musical, y no podría haber elegido mejor canción para reafirmar que aún hay esperanza.

“Realmente ha sido una catarsis ese tema del poeta Paco García que lo tenía escrito hace 40 años, pero cuya letra la ha readaptado a estos tiempos. Inicialmente la canción la había hecho con música de Coco Linares, pero esta versión, mucho más fresca, estuvo a cargo del “Viejo Rodríguez”, un productor con el que tengo muy buena química y que siempre saca algo especial en mí”, nos dice la ganadora de La Voz Perú en el año 2014.

La música muchas veces se convierte en una válvula de escape ante una realidad que abruma..

Para mí la música es como canalizo la frustración, la pena y ser testigo de lo que está pasando a nivel social en nuestro país. Cuando Paco García me propone ‘Canto por la paz’, escuché el tema y me encantó la letra, además me sentí identificada. Con el “viejo Rodríguez” nos pusimos manos a la obra y al grabarlo me quebré muchas veces. Todos estamos con la sensibilidad a flor de piel.

Los artistas la siguen pasando muy mal, pero no todos se pronuncian políticamente..

Hay muchos artistas que dicen: ‘yo no tengo una posición política’, pero hasta el que dice que no lo tiene, lo está manifestando al decir eso. Creo que todos los seres humanos tenemos y debemos comunicar lo que pensamos, si estás o no de acuerdo con algo. Por eso, es importante para mí grabar una canción que en resumen te diga que la humanidad necesita paz y volver a encontrarse. ¿O necesitamos otro año de encierro para saber realmente lo que vale la pena en la vida?

¿Este difícil año cómo lo enfrentaste económicamente?

Me he dedicado a mi carrera de psicóloga en un colegio, este año de la pandemia eso es lo que me ha sostenido. Y ha sido vital para los alumnos ayudarlos con terapias para poder superar la crisis.

La salud mental no se está tomando en cuenta y nos pasará la factura.

La gente no se da cuenta que la mente es poderosa y la salud mental es la que rige todo. A mí me asusta, a veces, cuando me pongo a pensar en el pasado o en la incertidumbre del futuro, en una, yo misma me aplico la terapia y digo; ‘no, eso no ha sucedido aún y el pasado no lo voy a cambiar, así que a vivir el presente’. Comienzo entonces a disfrutar de las poquitas cosas que tengo, como comer, estar sana. Me concentro en el presente porque también he caído en días que he visto todo negro, desolador, me he dado tiempo de abrazar a la frustración. Tenemos que estar bien porque no nos queda otra.

¿También a las cantantes en estos momentos no les queda otra que los conciertos online, ¿cómo los ves?

Lamentablemente la gente no está acostumbrada a pagar por algo que es gratis en YouTube. Además, las autoridades en el país no se han preocupado en inculcar valores, se han centrado solamente en lo académico y no tienen como base la salud mental y la cultura. Uno ama lo que conoce, y por eso no existe empatía con el que no tiene, prefieren tomarse una cerveza que ayudar con unos soles a un artista que siempre han seguido.

Entonces, por ahora, nada de conciertos presenciales..

Yo no he previsto nada presencial, es más, en esta pandemia solo hice un concierto online para ayudar a unos niños de una institución de Carabayllo y otro para la Municipalidad de Lima. Me ha llamado gente para algun evento privado, pero no sé si por un billetito valga la pena arriesgarte, no sabes lo difícil que es estar viviendo ajustada y decir: no. Mi mamá está viviendo conmigo y no me podría perdonar que enferme por mi culpa, para mí seguirá la cuarentena todo el tiempo. No me he reunido, ni me reuniré con amigos, ni fiestas, ni nada.

Pero estamos viendo gente en discotecas y lugares de reunión.

Es que lo ve en televisión con figuras conocidas, lo ve en reportajes y programas que reseñan eventos en restaurantes, fiestas, y la gente, a pesar de que sabe que hay segunda ola y que los contagios han aumentado, repite lo que ve, Eso es lamentable.

Perfil

Ruby Palomino es cantante y psicóloga. Es hija de dos extraordinarios cantantes, el desaparecido Polo Palomino y la soprano de coloratura Gloria Ramos, de quienes heredó el amor por la música. Además de dedicarse al canto estudió la carrera de Psicología.