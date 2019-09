Salvador del Solar a actor de "Game of Thrones": "Siéntase siempre bienvenido de regresar a Perú"

Nikolaj Coster-Waldau, actor que dio vida a Jaime Lannister en la exitosa serie de HBO "Game of Thrones", estuvo de visita en el Perú desarrollando su labor como embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas (PNUD).

Durante su paso por nuestro país visitó la ciudad de Ucayali en Pucallpa, y sostuvo reuniones con algunas autoridades del gobierno, como con la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, y también con el titular de la PCM, Salvador del Solar.

Y es justamente a este último a quien le dedicó un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta de Twitter, con el cual se despidió y también aseguró que fue un honor conocerlo; asimismo, destacó las bondades del territorio peruano.

"Fue un honor y un privilegio conocerlo, Sr. Primer Ministro. Y edificante. Perú es un país excepcional con vastos recursos, lo más grande que tiene es la diversidad de su gente. Gracias", indicó Nikolaj Coster-Waldau.

It was an honor and privilege to meet you mr. Prime Minister. And uplifting. Peru is an exceptional country with vast resources, the biggest being its diverse people. Thank you. #GlobalGoals @UNDP #equality #ClimateAction https://t.co/XxF4iFwyLb

— Nikolaj CosterWaldau (@nikolajcw) 13 de septiembre de 2019