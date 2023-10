Samahara Lobaton estuvo como invitada en el programa “Hablemos de Belleza”, donde confesó que se encuentra viviendo un gran momento al lado de su pareja, Bryan Torres, con quien además se mudará pronto.

“Me voy a mudar pronto, es algo propio así que estoy feliz por eso. Me siento preparada. En verdad Bryan me da seguridad y me siento feliz a su lado. Él duerme en mi casa todos los días, ya es casi una convivencia”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la hija de Melissa Klug señaló que le importa muy poco lo que pueda pensar su expareja, Youna, sobre su nueva relación con el amigo de Jefferson Farfán, y que seguirá firme en el proceso legal en su contra para que se haga realmente cargo de su pequeña.

“La verdad que contra Youna vamos a tomar varias acciones legales, él ha sobrepasado todos los límites, esto es acoso, está vulnerándome a mí y a mi hija a nivel nacional, a la mamá de su hija, a la mujer que dice que ama. Yo llegue a un límite, no pretendo darle más alas”, agregó.

Asimismo, Samahara se animó a hacerle un pedido a su expareja. “ Lo que le digo a Youna, es que ya pare, que su show mediático ya cansa, que sus mentiras aburren, que se preocupe por su hija, que se preocupe en llamarla y que sea un papá”, enfatizó.

