El periodista de espectáculos Samuel Suárez reveló a través de su portal “Instarándula” haber recibido audios amenazantes de parte de Janet Barboza. La presentadora de “América Hoy” se habría enojado tras leer un artículo que señalaba que el reportero la llamó “carroñera y sinvergüenza”.

El comunicador señaló que recibió con sorpresa los mensajes de Barboza, ya que parecía haber no haber revisado lo que dijo él exactamente. “¿En serio se tomó el atrevimiento de hablarme en el WhatsApp sin haber visto lo que yo he dicho?”, expresó el popular “Samu”.

“Entonces me estás corroborando y me estás aceptando que efectivamente lo que ha salido en la prensa es lo que tú has dicho, me has dicho ‘carroñera y sinvergüenza’. Simplemente quería corroborar eso y ya veré que hago con esa información”, mencionó la “Rulitos” en uno de los audios.

El reportero dijo interpretar el mensaje como una “amenaza de demanda” y conocer ese tipo de “modus operandi” dentro del mundo del espectáculo. Además, Suárez le respondió que le parecía una “falta de respeto” que no se haya cerciorado del contexto en que había dado tales calificativos.