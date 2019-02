San Valentín: Susy Díaz asegura que ha encontrado al amor de su vida (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Susy Díaz celebrará su primer 'Día de San Valentín' al lado de su actual novio y sorprendió al asegurar que ha encontrado al amor de su vida en su pareja de 29 años, Walter Vega Obregón.

"Me está demostrando que es un verdadero hombre, que me respeta y que me da confianza. Yo creo que Dios ya era hora de que me bendiga con un hombre bueno", declaró la exvedette.

Aunque ambos deben manejar sus empresas, Susy Díaz contó que el secreto de su relación es mantenerse unidos pese a la carga de trabajo.

"Nos han intentado separar, hemos pasado cosas al comienzo, pero lo bueno es que ya se cansaron de molestarnos. Cuando más nos hacen para separarnos, más nos unen. Hay mucha envidia y gente que no quiere vernos felices", contó Susy Díaz, quien planea viajar a Israel y China junto a su novio.