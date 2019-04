​Sandra Mathews, expareja de Farid Ode, rompe su silencio tras haber denunciado ser víctima de violación (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Sandra Mathews (29), expareja de Farid Ode, ha roto su silencio y ha aparecido en televisión para denunciar públicamente que no ha encontrado justicia luego de que acusara a un sujeto de secuestro, amenazas y violación.

Sandra Mathews denunció a Johan Pacheco Rodríguez -un hombre con antecedentes policiales- de haberla abusado sexualmente luego de haber participado en una reunión familiar en casa de una amiga, donde este también se encontraba y se ofreció a llevarla hasta su vivienda luego de que Mathews no encontrara un taxi en horas de la madrugada.

"El 12 de enero puse la denuncia, pasé medicina legal y todos los exámenes de Ley, y sin embargo hasta el día de hoy la Justicia no ha hecho nada", sostuvo Sandra Mathews en el programa Magaly TV, la firme, y exigió justicia. La denuncia policial fue puesta en la comisaría PNP de Chorrillos.

El testimonio de Sandra Mathews, ex de Farid Ode

Entre lágrimas, Sandra Mathews narró qué es lo que habría ocurrido aquel día fatal: "Me metió a un cuarto, del cuarto me vuelvo a salir, y él me seguía por detrás con el cuchillo gritándome, me volvió a hacer subir al cuarto y me hace sentar en la cama y veo que el cuchillo venía hacia mi cara, y yo le tuve que decir: '¿Sabes qué? Me voy a dejar', porque en ese momento pensaba en mi hija, decía este hombre no me va a dejar salir, me va a matar, hizo lo que hizo conmigo, le supliqué que me deje ir a mi casa", sostuvo la joven.