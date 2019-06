Sandra Muente se muestra enamorada de su novio de 52 años (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Sandra Muente no oculta su amor por el productor musical Ricardo Nuñez, quien le lleva más de 20 años de edad.

La cantante de 28 años restó importancia a este detalle de su relación y aseguró que "el amor es amor" y que "no hay una diferencia a nivel emocional y mental" en su relación.

"Tengo una relación con Rik hace cuatro años y es el amor de mi vida. Al inicio la gente me decía en las redes sociales: Es muy grande, es muy mayor, podría ser tu padre... El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental. Yo soy de las que dice: A mí no me importa con quién estés mientras estés feliz”, dijo la artista en declaraciones al Trome.

Semanas atrás, Sandra Muente tuvo unas tiernas palabras dedicadas a su pareja y dejó en claro que es muy feliz a su lado.

"No. No es mi papá (para los trolls que no saben nada del amor y creen que tengo daddy issues o algo de eso jajajajaja) Es mi maravilloso novio. Y si, es mayor que yo. Pero nosotros no contamos el amor en años, lo contamos en acciones, en luz, en decisiones que te marcan y te hacen aprender, en ser compañeros, en saber ser equipo, en estar para el otro, y en miles de besos y abrazos que llenan de fuerza al corazón. El cumplió años ayer, andaba tristón pensando que el tiempo vuela y la vida se va, pero nuestra vida no se va. Nuestra vida, con todo su altibajo es hermosa y durará infinidades y será más bonita año tras año. Te amo Ricardo", escribió en Instagram.