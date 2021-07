Si bien su permanencia en el país terminó, Guillermo Dávila continúa haciendo noticia más allá de “La Voz Perú”. Esta vez, el programa Amor y Fuego de Willax entrevistó a la madre de Vasco Madueño, quien no tuvo las mejores referencias del cantante venezolano.

Jessica Madueño sorprendió al comentar sobre la situación de su hijo y la paternidad no reconocida. Esto en el marco del apoyo constante que le brinda a Vasco en su carrera artística.

“Todo cae por su propio peso... Ya nada de lo que viene por ahí me afecta en lo más mínimo porque sé que finalmente se va a hacer justicia”, comentó.

Cuando le tocó hablar sobre su hijo, Jessica indicó que siempre lo apoyará en lo que requiera, aunque sostuvo que ya toma sus propias decisiones.

“Yo lo apoyo, en realidad el problema era que todavía era niño, entonces para un niño era bastante fuerte ver por internet lo que había dicho el padre, pero en realidad él ya vino con un chip para poder solucionar esos percances en su vida. A mí no me queda otra cosa que apoyarlo”, señaló.

No obstante, Vasco Madueño recalcó que no tiene ningún inconveniente en conversar algún día con Guillermo Dávila. No es la primera vez que se muestra dispuesto a conocerlo.

“Yo no soy una persona que deje que me agarren de idio**, pero tampoco es bueno que... Lo más importante es estar con los brazos abiertos, siempre dispuestos a perdonar... Yo estoy dispuesto, es por el otro lado el que no se logra nada, yo estoy feliz aquí, disfrutando de la música”, remarcó.