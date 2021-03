El ex integrante de realities Sebastián Lizarzaburu respondió que volvería salir con su expareja, Andrea San Martín, durante la emisión de hoy del programa ‘Mujeres al mando’.

En el bloque ‘El Dilema’, le preguntaron que escogiera con quién podría volver a salir. Le presentaron las opciones Macarena Gastaldo, Vania Bludau, Andrea San Martín o Maricarmen Marín. El joven tuvo que dar una respuesta

“Sí me ponen entre estas tres personas, definitivamente por la persona que es en mi vida, Andrea. Me han hecho escoger entre tres chicas. No me gustaría decir que es una posibilidad real, concreta, porque no lo es aún. No se ha tomado una decisión de nada. Hemos pasado por tantos momentos complicados que ahorita lo importante es llevarnos bien”, explicó Sebastián Lizarzaburu.

“El tema de tener una hija no te ata ni te desata. No es un tema que hemos tocado. Somos amigos nuevamente. Ahora estamos bien, somos amigos”, agregó Sebastián.

Rumores de reconciliación

Los rumores de una posible reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu continúan tomando fuerza entre los seguidores de la pareja. Precisamente, luego de que los exchicos reality realizaran un viaje a Ica junto a las dos hijas de la ‘influencer’.

El portal de espectáculos ‘Instarándula’ reveló imágenes inéditas captadas por trabajadoras del mismo hotel donde se encuentran hospedados.

En las imágenes se puede ver a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu cenando solos en el restaurante del hotel. Incluso, mientras conversan el popular ‘Hombre roca’ llega a tocar el brazo de la influencer.

