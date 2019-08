​Selena Gomez terminó amistad con joven que le donó el riñón

Síguenos en Facebook

La cantante juvenil Selena Gomez terminó la amistad que mantenía con la joven que le donó un riñón en 2017. Se trata de Francia Raisa, examiga de la artista. Ambas ya no tienen contacto desde hace más de nueve meses.

Según los medios estadounidenses, el distanciamiento se debe al comportamiento de Selena. "Está eligiendo alternativas muy poco saludables para su vida", escribió Raisa.

Como se sabe la también actriz volvió a beber alcohol, un hábito poco recomendable para una persona que recibió un trasplante de órgano.

"Selena hizo lo contrario que dijo que haría cuando se recuperara. Ella dijo que no bebería más. Francia le llamó le atención porque se preocupa por ella y la quiere. Le dijo que estaba tomando malas decisiones", explicó un amigo cercano de Raisa al portal Canoe.

Sin embargo, una fuente allegada a Selena Gomez sostuvo que la cantante "estaba harta de sentirse en deuda con su amiga tras recibir su riñón" en una cirugía que en realidad le salvó la vida.

"Esta fue la elección de Francia; Selena no le robó el riñón. Sí, ella toma algunas bebidas de vez en cuando, no todos los días. No usa drogas. Se está divirtiendo, disfrutando y viviendo cómo quiere", refirió un amigo de Selena.

Cabe precisar que Selena y Francia fueron muy buenas amigas durante 11 años e incluso vivían juntas cuando la amiga decidió donarle el riñón.