Sergio George regresó a las grandes ligas musicales con la producción del nuevo tema de Marc Anthony junto a Daddy Yankee, “De vuelta pa’ la vuelta”.

En una entrevista para el programa de Magaly Medina, Sergio George sorprendió al aclarar por qué Yahaira Plasencia no fue convocada al videoclip del salsero y el reggaetonero, pese a que también es una de sus artistas representadas.

“No están a ese nivel para meter a cualquier artista. No solamente Yahaira, sino cualquier artista de pronto. Ellos son dos íconos, entonces la cosa es que ellos son íconos que quieren cantar juntos. Si no era así, no cantaban juntos”, respondió sin rodeos Sergio George.

Asimismo, Sergio George respondió sobre la corta aparición que tuvo Yahaira Plasencia en el videoclip estrenado por los artistas Nael y Justin hace pocos días, y explicó que ella no era la artista principal del tema.

“Hay que entender, hay cuatro artistas en esta canción ¿no? Los principales son Nael y Justin que son dos muchachos que son directores de video muy conocidos de la música urbana, también está Mackie y también Yahaira”, aclaró el reconocido productor.

“Entonces hay que buscar el espacio para meter a cuatro personas, pero obviamente el foco son los dos exponentes, que son Nael y Justin, que son los artistas”, sentenció Sergio George.

