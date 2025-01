Sergio George, el influyente productor musical estadounidense, uno de los más importantes de la industria, desde hace algunos años decidió manejar sus proyectos desde Lima, ciudad en la que se siente: “como en casa”. Yo vuelvo por el país, porque me encanta, lo amo y la gente me trata súper bien; además hay gente joven con mucho talento. Los músicos que colaboran conmigo en las grabaciones tienen 25, 28 años, y son excepcionales”, dice George a Correo, desde el estudio en el que trabaja proyectos para Juanes, Carlos Vives, Thalía, entre otros grandes nombres.

¿En base a tu experiencia, qué elementos son vitales para que un o una cantante tenga éxito?

Bueno, lo principal es el talento que está dentro del artista, eso es lo más importante y también es el ángel que debe poseer, y eso no se puede comprar, lo tienes o no. Hay un elemento en común con todos los cantantes exitosos con los que he trabajado, los más grandes saben lo que quieren, qué es lo que buscan, y la labor mía, como productor, es sacar lo mejor de esa persona.

¿Cuándo las cosas no funcionan? Cuando no saben lo que quieren, o son vagos y quieren que yo haga el trabajo. Yo no soy el artista, el artista eres tú, entonces ahí es cuando vienen los problemas, y el público capta eso, es muy inteligente; sabe cuando la persona está aparentando, cuando no es real.

Ante todo ese escenario, hay que sumarle que no existe una fórmula para el éxito. Yo creo que en el caso de estrellas como Marc Anthony y Thalía, cuando saben que algo no va a funcionar, desconectan el ego, van para otro lado, como que de inmediato borrón y cuenta nueva. Hay artistas que, por su ego, fuerzan las cosas.

Entonces, para alcanzar el éxito hay que desconectar tu ego.

Hay que dejarlo de lado, si algo no funcionó, admítelo, no funcionó, next, eso yo hago con mis producciones. Por ejemplo, yo grabé ayer algo para mi disco, lo escuché, no me gustó y lo borré. Yo siempre digo, las notas no son mías, son prestadas de Dios, no soy dueño de nada, entonces, si es que no me suena comercial o algo que el público no va a entender, lo cambio.

En tu actual proyecto musical vas a incluir talento peruano, la agrupación Corazón Serrano, está en la lista. Sí, tengo dos proyectos, en camino está uno de ellos que es, Urban Salsa Sessions, un disco con Sony, y vine a Perú para terminarlo. Tengo otro que pienso hacer con éxitos míos y con artistas emergentes. Sony me dijo, nos encanta, pero, el primer álbum queremos hacerlo más grande, invitar a artistas como Christian Nodal, Carlos Vives. Ya hablé con Juanes, no lo veía así, lo veía muy chiquito, pero será algo más ambicioso.

¿En cuál de los dos proyectos entra el grupo de cumbia peruano? Corazón Serrano va a entrar en el principal, porque puedo, porque se lo merece, yo creo que ese grupo va a hacer estadios, y la cumbia es lo que más domina aquí. Si puedo introducir cumbia del Perú en México y Estados Unidos, yo quiero ser ese trampolín del artista peruano para que pegue fuera del Perú. Intenté con la salsa, pero no se pudo.

¿Ya no vas a trabajar con cantantes de salsa locales?

Definitivamente, ya no, a menos que me muestren otra cosa a nivel de mentalidad. El talento está, no tiene que ver con falta de talento, tiene que ver con la mentalidad. En el caso de Corazón Serrano hablé con su equipo, lo manejan los dueños, su mentalidad es otra cosa, están pensando en grande.

Hay quienes señalan que hay productores que se dedican a bloquear carreras, Daniela Darcourt acusó a Master Chris. Yo conozco a Master Chris, y qué necesidad tiene él para hacer eso, da lástima que se enfoquen en cosas que no son importantes. Hay que enfocarse en hacer música que va a pegar en el público. Master Chris me decía: tengo más de mil canciones, que me interesa a mí lo que haga nadie.

No hay que victimizarse entonces.. Yo no voy a criticar a la persona que lo hizo, me da lástima, en vez de apoyarnos y trabajar en equipo para que esto crezca, están peleándose por centavos. La ruta no es esa, la ruta es hacer más música.