Este es el posible setlist del concierto de Luis Miguel en Lima (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

Luis Miguel es uno de los artistas latinoamericanos más escuchado en Spotify. Este domingo se presenta en el Jockey Club. El 'Sol' que México, apodo con el que se le conoce a nivel mundial, está nuevamente en la cima gracias a una recientemente serie producida por Netflix y Telemundo sobre su biografía. El cantante de 49 años fue interpretado en "Luis Miguel, la serie" por Diego Boneta, haciéndose muy popular entre las nuevas generaciones.

El cantante nacionalizado mexicano Luis Miguel, uno de los artistas más grandes de la música latina, ya está en Lima para brindar un concierto el domingo 10 de marzo en el Jockey Club en marco de su gira "México por siempre".

Si vas a ir al concierto en Lima, estos son los temas que podría interpretar en la inolvidable noche del domingo ante el público peruano. Puedes ver su saludo a las peruanas aquí.

Hasta la fecha el 'El Sol' de México ha interpretado 61 canciones en esta gira, repartidas en paquetes de aproximadamente 37 canciones.

1. "Si te vas"

2. "Tú sólo tú"

3. "Amor, amor, amor" (Bing Crosby cover)

4. "Devuélveme el amor"

5. "Suave"

6. "Por debajo de la mesa" (Armando Manzanero cover)

7. "No sé tú" (Armando Manzanero cover)

8. "Un hombre busca una mujer"

10. "Cuestión de piel"

11. "Oro de ley"

12. "Culpable o no"

13. "Te necesito"

14. "Amante del amor"

15. "Hasta que me olvides"

16. "Fría como el viento"

17. "Tengo todo excepto a ti"

18. "Entrégate"

19. "Más allá de todo"

20. "O tú o ninguna"

21. "No me puedes dejar así"

22. "Palabra de honor"

23. "La incondicional"

24. "Separados"

25. "Directo al corazón"

26. "1 + 1 = 2 enamorados"

27. "Tú y yo"

28. "La barca" (Roberto Cantoral cover)

29. "La mentira" (Álvaro Carrillo cover)

30. "Contigo en la distancia" (César Portillo de la Luz cover)

31. "Historia de un amor" (Carlos Eleta Almarán cover)

32. "Será que no me amas" (The Jacksons cover)

33. "Decídete"

34. "Los muchachos de hoy"

35. "Ahora te puedes marchar" (Dusty Springfield cover)

36. "Isabel"

37. "Cuando calienta el sol" (Los Hermanos Rigual cover)

La empresa responsable de traer a Luis Miguel a Lima todavía no se revelado la lista oficial, pero este setlist fue recopilación de las canciones que interpretó durante sus conciertos en Argentina y Chile.