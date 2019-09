Sheyla Rojas confirma que está soltera: "Soy una mujer que aspira a mucho más"

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas reapareció ante la prensa para promocionar un evento organizado por la Teletón Perú y sorprendió al aclarar su actual situación sentimental.

“Bueno, de hecho estoy soltera, no tengo nada que negar. Pero bueno, así estoy contenta. Quiero disfrutar de estas etapas bonitas (...) Yo soy consciente de mi vida, de lo que hago y lo que no. No tengo que dar explicaciones a nadie, es mi vida privada, personal”, señaló la rubia conductora de televisión ante las interrogantes de los periodistas.

Asimismo, Sheyla Rojas no quiso confirmar si mantuvo una relación sentimental con Fidelio Cavalli y tampoco si actualmente se encuentra saliendo con otro millonario, como se ha especulado en algunos medios.

“Yo sé lo que soy, sé la mujer que soy, sé las cosas que he conseguido a base de mi esfuerzo, nunca he necesitado de nadie. Soy una mujer que trabaja, una mujer que aspira a mucho más, no me conformo y me gustaría que cuando me vuelva a enamorar, sea de una persona que yo admire”, sostuvo la popular 'Shey Shey'.