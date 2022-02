Sheyla Roja estuvo presente a través de una videollamada en el programa de Magaly Medina para dar detalles sobre su relación con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido en redes sociales como Sir Winston.

Todos pensaban que la modelo estaba deprimida en un nuevo departamento, pero Sheyla dio la cara y contó que solo tuvo una breve separación con su pareja debido a que encontró una conversación en el celular de su novio donde le decía: ‘mi reina’ a otra mujer.

“Si yo encuentro una conversación calentona yo me muero, no estaría aquí, no sé si soy exagerada. Por ejemplo, a mí no me gusta que él está dando ‘like’ y ya no lo hace... Reconozco que tengo un carácter complicado... Si fuera una falta de respeto más grande no estaría aquí, yo no aguanto pulgas”, contó Sheyla Rojas, quien agregó que en un arranque de celos se fue a República Dominicana para desconectarse de la crisis de pareja que vivía.

MAGALY SE BURLA DEL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE SHEYLA

Durante la entrevista, Sheyla Rojas reveló que en unas semanas vendrá a Perú debido a que está formando un nuevo emprendimiento, del cual no dio detalles.

“Vengo porque estoy por cerrar un proyecto mío, entonces me lo están haciendo en Perú, tengo que ir a ver la calidad y el producto y todo eso”, contó Sheyla.

Luego que Sheyla revelará su nuevo emprendimiento, Magaly Medina no dudó en dar su opinión a su fiel estilo.

“¿Qué vas a hacer? ¿Ácido hialurónico? ¿Alguna marca de bótox?”, expresó Magaly Medina entre risas.

