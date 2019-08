Fidelio Cavalli confirma que viene a Perú para reencontrarse con Sheyla Rojas (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El empresario de origen libanés Fidelio Cavalli llegaría pronto a nuestro país para reencontrarse con Sheyla Rojas, según los mensajes que ambos se escriben en Instagram.

En una fotografía de Sheyla Rojas, el hombre de negocios escribió "See you soon Perú". A lo que la rubia respondió "Ceviche, pisco sour, tortitas de choco, chicha morada...etc y todos los postres uff".

De esta manera se confirmaría que Fidelio llegaría a nuestro país y degustaría de nuestra gastronomía. Luego la rubia escribió "Estoy emocionada de que me hagas muy feliz".

Foto: Instagram

Además en otra publicación de Sheyla Rojas, Fidelio Cavalli asegura que no puede esperar hasta el cumpleaños de la conductora de televisión, que es el 26 de agosto. Por su parte Sheyla le responde "Yo también. Estoy contando los días, bebé".

Con estos mensajes ambos dan a entender que el empresario estaría llegando al país para el cumpleaños de Sheyla Rojas.