Sheyla Rojas habló con Magaly Medina sobre su supuesto galán millonario (VIDEO)

Tras los rumores que señalan que Sheyla Rojas tendría un nuevo romance con un empresario millonario en Estados Unidos, Magaly Medina se comunicó con la propia 'Shey Shey' para confirmar si se encuentra en una nueva relación.

"Estuvimos escribiéndole a Sheyla Rojas para que nos diga realmente cuál de los dos es (Philipp Plein o Ben Talei), pero no nos quiso decir con eso de que no puede hablar porque la multan porque pertenece a otro canal", comentó la popular 'Urraca'.

Asimismo, la conductora de televisión contó que Sheyla Rojas le aseguró que continúa soltera, pese a los recientes rumores que la vinculan con la expareja de Belinda, el famoso cirujano Ben Talei.

"Lo único que me dijo cuando le pedí que me diga sí o no, ¿cuál de los dos es?, ella me dijo: 'jajaja soy una chica soltera'", reveló Magaly Medina.