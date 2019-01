Sheyla Rojas se quiebra tras las acusaciones de la hermana de Antonio Pavón (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de las acusaciones que hizo la hermana de Antonio Pavón en contra de Sheyla Rojas, la rubia conductora de televisión no pudo evitar quebrarse al ser consultada sobre el delicado tema.

"Por favor te pido que me respetes, no puedo hablar, por favor. Solo te pido que... No voy a hablar, no voy a tocar el tema menos en televisión", expresó la popular 'Shey Shey' con la voz entrecortada.

Asimismo, Sheyla Rojas se negó a dar alguna declaración sobre el enfrentamiento que tiene con el modelo español o su familia.

"Es difícil para mí, es mi hijo y es un tema muy delicado porque es el papá de mi hijo también. Entonces no voy a tocar el tema, es algo que yo nunca lo he hecho y si en algún momento por ahí lo hice, nunca más prometí hacerlo", sostuvo la conductora entre lágrimas.

Finalmente, la pareja de Pedro Moral dejó en claro cuál es su posición ante los recientes problemas: "Si tú eres papá, sabes que las cosas se solucionan hablando y ya está".