Shirley Cherres: esposa del futbolista Mauro Lainez toma drástica decisión (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La esposa del futbolista mexicana Mauro Lainez decidió borrar todas las fotografías de Instagram donde lucía con su pareja luego que la exporrista peruana Shirley Cherres mostró mensajes románticos e íntimos con él, reveló un informe del programa 'Magaly TV: La Firme'.

Recordemos que el programa Magaly Medina reveló que Shirley Cherres tuvo un encuentro con el futbolista de 23 años en el hotel Sheraton en Lima.

Pese a que Shirley Cherres dijo que Lainez le dijo que estaba soltero, Magaly Medina le recordó que en Google que el 16 de mayo del 2019 apareció una noticia de la boda entre la joven mexicana Paulina Verdirame y el deportista.

La joven y el club mexicano Xolos tienen una bebé de apenas tres meses de nacida, también revelaron medios mexicanos.

Según el programa, Paulina Verdirame tenía 21 años, dos años menos que el futbolista que vino a nuestro país a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Me mintió bien, pero yo sí de verdad te digo que si tú querías agarrarme de segundo plato,yo te agarré a ti de postre, papacito. Así de simple. Nadie me quita lo bailado", dijo la ex porrista dirigiéndose a Lainez.