El último 12 de enero, Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto presentó una denuncia contra Shirley Arica por el presunto delito de lesión dolosa, señalando que la modelo la habría agredido en el rostro sin razón aparente.

Según el documento obtenido por el programa ‘Amor y Fuego’, la ‘Chica Realidad’ habría tenido un altercado con esta mujer, con quien no mantiene ningún tipo de relación.

“Se hizo presente que saliendo de la discoteca Amarea del distrito de Puente Hermosa, fue agredida físicamente con golpes de puño sobre su rostro, por la ciudadana Shirley Arica, con la cual no tiene ningún vínculo de amistad y desconoce los motivos de dicha agresión”, se lee en la denuncia.

En la más reciente edición de ‘Amor y Fuego’ se presentó una nueva denuncia contra Shirley Arica, en la que se señala que la ‘Chica Realidad’ presuntamente agredió físicamente a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto. La joven, señalada como víctima, brindó su declaración al programa de espectáculos.

“ Nadie en sus 5 sentidos quisiera colgarse de una flaca como Shirley Arica. Hay que ser bien tontos para hacer eso. Me saludó a las 3 a.m. en el baño y de la nada cambió su actitud conmigo a las 7. Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme ”, señaló.

En ese sentido, la joven insinuó que Shirley Arica la habría agredido debido a su amistad con Ivo Ezeta, el joven que meses atrás fue ‘ampayado’ con la modelo.

“ Nunca entendí, yo me he defendido claramente, pero vinieron los de seguridad de la discoteca y nos empezaron a separar. (¿Existe una tercera persona?) Ella está con un amigo mío y yo siento que es por él. Yo me imagino que ha sido por ese lado porque no hay otra razón “, añadió.

Un periodista de ‘Amor y Fuego’ entrevistó a Shirley Arica sobre la supuesta agresión, pero la modelo negó conocer a la joven y afirmó que las acusaciones eran totalmente falsas.