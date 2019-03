Silvia Cornejo habló por primera vez tras protagonizar pelea con otra mujer (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la pelea que protagonizó en un restaurante al encontrar a su pareja con otra mujer, Silvia Cornejo se pronunció por primera vez sobre el tema y pidió que "investiguen a fondo".

El programa Válgame Dios llegó hasta los exteriores del canal donde trabaja Silvia Cornejo para conocer su versión; sin embargo, la exreina de belleza trató de no dar muchos detalles sobre lo ocurrido.

"En verdad, deberían investigar bien a fondo, es lo único que les podría decir", fue lo primero que dijo la conductora de América Espectáculos.

"Me encantaría poder decirte muchísimas cosas, pero por temas de un contrato de trabajo no puedo. (...) Ya sé que hay otras personas que sí están hablando y bacán pues, pero yo no puedo", agregó la también modelo.

Finalmente, Silvia Cornejo tampoco quiso responder si aún mantenía su relación con el padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau.