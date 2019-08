Mujer que fue captada besándose con pareja de Silvia Cornejo se pronuncia en redes (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras el nuevo 'ampay' donde se ve a la pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, besándose con su expareja y madre de otro de sus hijos, la mujer identificada como Analía Jiménez decidió pronunciarse a través de las redes sociales.

“Hace rato que dejaron de afectarme muchas cosas, y aunque tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas, elijo mi paz. No me queda la menor duda de que algunas personas hablan por hablar, otros por aparentar, y ante tanta estupidez lo mejor es callar”, escribió en su cuenta de Facebook, según una captura que publicó Ojo.

De esta manera, Analía Jiménez demuestra que está tranquila pese a las especulaciones y críticas que hay en su contra por el reciente 'ampay' con la pareja de Silvia Cornejo.

“Vive de manera tal que nunca te avergüences si se divulga por todo el mundo lo que haces o dices... aunque lo que se divulgue no sea cierto”, fue otro de los mensajes que publicó la expareja de Jean Paul Gabuteau.

Como se recuerda, en marzo de este año Silvia Cornejo protagonizó un escándalo con Analía Jiménez en un conocido restaurante de El Polo, donde habría encontrado almorzando al padre de su hijo con su expareja.

"Yo no sé cuál fue el problema de ella, no sé cuál es. Salí con el papá de mi hijo y me senté a conversar, y eso nada más. Ahora los problemas que él tenga en su casa, los problemas que tengan ellos como pareja no conciernen conmigo para nada", declaró en aquella ocasión la joven.