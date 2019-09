Sofía Franco: "Mi trabajo en la TV siempre lo vi como una pasión"

Síguenos en Facebook

Hace algunas semanas reapareció como invitada en un programa de televisión, e inmediatamente muchos pensaron que Sofía Franco alistaba su regreso a ese mundo en el que se ha desarrollado desde que era una adolescente. Pero todos estábamos equivocados, la conductora por decisión propia está hoy dedicada a la labor social. ¿La razón? Ella la explica. "Aunque ya hace algunos años vengo haciendo mucho trabajo social, esto se afianzó cuando arrancamos con la campaña de mi esposo a la alcaldía de La Molina, a quien decidí apoyar. Arrancamos, dije, porque fui parte de esa campaña y fue una grata experiencia ese contacto con la gente, escuchar sus necesidades, porque siempre la gente tiene algo que decir.

Era inevitable que tuvieras que estar a su lado...

Así es y no me arrepiento porque ese contacto con la gente lo había perdido un poco, debido a que te quedas encerrada horas en un set de televisión alejada de todos. Entonces tener a la gente cerca, que te cuente sus cosas y te sientas querida es algo que no tiene valor.

¿A pesar de estar ocupada, en una actividad que también te da grandes satisfacciones, no extrañas la televisión?

En algún momento sí extraño, no te puedo mentir, pero rápido también se olvida esa nostalgia por la rutina del trabajo que uno está haciendo ahora. Definitivamente, no me puedo olvidar de una actividad que he hecho toda la vida, eso pesa y me encanta. Si en algún momento tengo que retomar mi labor en la televisión, lo haré con todo mi cariño porque es una pasión, nunca lo vi como un trabajo.

Hoy, viendo de lejos esos programas de espectáculos en los que alguna vez participaste, ¿cómo los calificas?

Veo que estos programas, más que informar sobre determinados personajes, están más enfocados en ahondar,desmenuzar, desglosar y calificar. Son tipo prensa amarilla, esto hace un poco difícil estar en un programa así.

¿Lo descartas de plano?

Uno tiene que ser versátil, si hay una oportunidad de un proyecto lindo que me guste de verdad lo aceptaría. Es un reto, siempre he apostado por el entretenimiento, ese es mi fuerte, lo que me gusta, la diversión.

Insisto, una cosa es el entretenimiento, otra el exceso que se ve hoy...

Cada conductor tiene un perfil determinado y la gente lo sabe, algunos se acostumbran y eligen el estilo de cada quien. Yo creo que lo interesante de estar en un programa es demostrar tu talento, pero bien. Siempre el arte se puede llevar por el buen camino, el entretenimiento, la picardía, esa es la idea: que la gente se desconecte de los problemas con una televisión entretenida.

¿El trabajo que estás ahora realizando no te animará a querer en el futuro un cargo público?

Lo que estoy haciendo para apoyar a mi esposo en La Molina es un trabajo voluntario que me vincula con niños, ancianos y madres de familia. Como lo vuelvo a repetir, es algo que siempre me ha gustado hacer, así que mi única intención es servir a la gente, estoy como feliz de que sea el momento de que se pueda hacer grandes cosas por la gente que menos tiene.

Perfil

Sofía Franco, conductora de televisión

Su carrera en la pantalla chica la inicia cuando concursa en el programa "Buscando a la Paquita Peruana". También participa en "Campaneando", "Fin de semana", entre otros.