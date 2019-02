Spheffany Loza se pronuncia sobre presunto video íntimo en la playa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Spheffany Loza sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre un video íntimo que se ha viralizado en las redes sociales señalándola como la protagonista de dicho material.

"Hay un video que se están haciendo viral de una tipa totalmente desnuda en la playa y entiendan, no soy yo, hagan algo por su vida. ¿Por qué hay gente tan enferma que se inventa este tipo de bromas?", expresó muy molesta la hermana de Melissa Loza.

La integrante de Esto es Guerra negó tajantemente que ella sea la protagonista del video y le pidió a sus seguidores que dejen de preguntarle sobre el tema.

"De verdad, ni si quiera me afecta, simplemente me molesta que me estén enviando cosas que no son. Ni si quiera preguntarme 'oye eres tú', porque está demás esa pregunta. No soy yo, se ve clarito", agregó la chica reality.