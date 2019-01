Spheffany Loza revela cómo es su actual relación con su hermana Melissa Loza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Spheffany Loza es uno de los 'jales' que presentó la nueva temporada del reality Esto es Guerra y dejó en claro que no desea seguir siendo comparada con su hermana Melissa Loza.

“Llega un punto en el que incomoda porque yo ya me gané mi puesto, ya tengo un nombre. Siempre es como que 'la hermana de…', yo estoy orgullosa de llevar el apellido Loza, pero ya hasta un cierto límite porque ya he estado en otro reality, así que nuevecita tampoco soy", comentó la exintegrante de Combate.

Spheffany Loza también confesó que le sorprendió no ver a su hermana en el reality y reveló que actualmente no mantienen comunicación.

"Me apena mucho (que no esté) porque realmente la esperaba, pero sus motivos habrá tenido. No (mantenemos comunicación) porque cada una ha hecho su vida. Ahorita está con su pareja y su familia. No (tenemos una mala relación). El cariño está, el respeto y todo”, sostuvo la chica reality.

Como se recuerda, hace algunos años las hermanas Loza protagonizaron una serie de dimes y diretes que evidenciaron su mala relación.