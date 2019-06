Stefano Salvini: conoce a la actriz de 'Los Vílchez' con quien fue captado besándose (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El actor Stefano Salvini, expareja de Johanna San Miguel, fue captado besándose con una actriz de la popular serie 'Los Vílchez'.

En las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina, se puede ver al también actor de la serie de América Televisión dándose apasionados besos con su compañera al interior de un restaurante.

La mujer con la que se muestra muy cariñoso Stefano Salvini es la actriz Alessa Esparza, de quien se habría enamorado durante las grabaciones de la serie 'Los Vílchez'.

"Hay una muy buena relación, pero ya nada más, mejor pregúntale a él, no sé, yo no soy buena para esas cosas. Prefiero no comentar o sea, es como algo privado ¿no? Bueno, que las imágenes hablen por sí solas entonces", dijo la actriz al ser consultada sobre la relación que mantiene con Stefano Salvini.