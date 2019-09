Susan Ochoa: "Sé por qué camino no debo ir, ya lo aprendí”

Síguenos en Facebook

Susan Ochoa es otra, ha madurado. Hoy se siente más segura de todo lo que hace y decide. La ganadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar no tiene tiempo para detenerse en el pasado, en la anécdota; eso no le suma. “Uno aprende hasta de los errores, dímelo a mí. Vas adquiriendo esa experiencia que hace falta, y en ella también están los tropiezos”, dice la cantante nacida en Pátapo, quien prepara para este viernes 27 de setiembre un gran concierto en el C.C. María Angola.

¿En qué etapa de tu carrera consideras que te encuentras?

Creo que en la que ya estoy palpando un poco más firme mi carrera musical. Le estoy poniendo todo el punche a esto, y también las ganas para poder seguir y no pasar al olvido. No quiero quedarme en lo que estoy haciendo, deseo seguir avanzando. Ya estoy pensando en nuevas canciones para el año que viene que sé que les van a gustar.

Definitivamente la televisión te ayudó a proyectarte mediáticamente.

Creo que a partir de Los Cuatro Finalistas y el lanzamiento allí del tema “Esta hembra no llora” se produjo un repunte importante para mí, pero, claro, mi participación antes en La Voz Perú me ayudó para que la gente supiera que estaba viva. Cada etapa tuvo algo bueno, cosas positivas, sobre todo me ayudaron a crecer y a que la gente me conociera un poquito más.

Y ahora hasta tu look ha cambiado, te cuidas más. ¿Te costó también estar pendiente de eso?

Aparte de dinero, jajaja. Fuera de bromas, ahora trabajo en equipo, y así como el look lo ve Nicole Akari, vamos sumando personas que me ayuden a crecer como artista. Por qué separarnos, a mí me gusta ser fiel a los que me han acompañado siempre.

¿Las decisiones las toman tú o tu equipo?

Si se trata de música, pienso qué es lo que yo quiero hacer y de qué manera; entonces, no me separo mucho de mis gustos. Pero si de repente voy a enfrentar algo nuevo en mi carrera, siempre es bueno escuchar a las personas que tienen más experiencia.

¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado en tu carrera en estos últimos años?

Siempre trato de sacar, hasta de lo malo, lo bueno. Trato de llenarme de energía positiva, porque si me voy a quedar pensando en lo malo, realmente me va a hacer daño y me voy a quedar estancada. A pensar y actuar en positivo, y adelante se ha dicho. Ya sé que por ese camino no tengo que ir, ya lo aprendí, ¿okey? Me dolió, pero ya, a pasar la página.

¿Estás pensando ya en salir de tu país para que te conozcan fuera?

Me voy a México el 14 de octubre, tengo invitaciones de programas de televisión y estoy muy contenta por eso. Me veo creciendo de a pocos, expandiéndome para que se me escuche en otros países. Quiero decirles que soy del Perú, que tengo las ganas de seguir adelante y que tengo el talento para demostrarlo.

Una de las fórmulas para conseguir éxito es rodearte de buenos compositores...

Eso llegará poco a poco. Quién no quiere esas canciones de gente exitosa en el momento indicado. Gracias a Dios tuve una canción de compositores como Eva Ayllón y Pelo D’Ambrosio que fue un éxito en Chile y grabé “La dueña soy yo”, que es mi tema y suena en radios.

Ya no le pedirás temas a Gian Marco, por ese ofrecimiento que nunca se concretó.

No tengo ninguna canción de él, pero finalmente cada uno da sus temas a quien quiere y le gusta. Yo normal, no me hago problemas con eso.

Si alguien te dice que para hacer más rápida tu internacionalización deberías grabar música urbana, como Nati Natasha o Becky G, ¿lo harías?

No creo. Lo que pasa es que ese género no va de acuerdo a mi estilo, lo que hago no va por allí. No me veo cantando música urbana, ni siquiera como una humorada.

Perfil

Susan Ochoa, cantante

Nació en Pátapo, Lambayeque, el 2 de marzo de 1986. Su retorno a la televisión fue en La Voz Perú en el 2015. Su primer álbum es La dueña soy yo.