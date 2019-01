Susan Prieto recomienda a los jóvenes tomar clases de actuación para ser fuertes emocionalmente

Síguenos en Facebook

Susan prieto es una joven cantante peruana que se ha ganado un lugar en el corazón de los cibernautas, ya que en sus redes sociales acumula más de un millón de seguidores que están pendientes de su carrera musical.

La artista conversó con el Diario Correo y contó que desde los 16 años siempre ha lidiado con los malos comentarios que se originan en las redes sociales sobre su físico y su talento. “Desde que tenía 16 años y estaba en ‘Perú Tiene Talento’, desde ahí ya me venía curtiendo, hasta llegar a este momento en el que ya los comentarios, es como que ¡Ah, bloqueado!”, comentó la cantante.

Cabe mencionar que Susan agradeció el apoyo de su mamá, ya que desde pequeña le enseñó a creer en ella y poder alcanzar sus sueños. “Mi madre me ha hecho muy fuerte desde chiquita, porque incluso en el colegio ella tenía miedo de que me hagan bullying, ya que yo siempre he sido gordita, pero yo era la que les hacía bullying a mis compañeros”.

Susan, junto con Joaquina Carruitero (Adele de ‘Yo Soy’), confesaron que la actuación es el mejor método para poder ganar confianza y creer en uno mismo.

“Desde pequeña mi mamá me llevaba al psicólogo, ya que eres muy introvertidas, incluso hasta ahora lo sigo siendo, pero poco. Luego fui a clases de teatro, y teatro es todo, ya que te sientes más segura de ti y te ayuda a reírte de ti”, comentó Susan Prieto.