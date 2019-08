Susy Díaz anuncia que postulará al Congreso y ahora llevará el número 13 en la frente

Síguenos en Facebook

Susy Díaz aseguró en una entrevista para el Trome que volverá a postular al Congreso de la República por segunda vez pero que en esta oportunidad usará el número 13 en la frente.

Recordemos que la exvedette fue parlamentaria en el periodo 1995-2000 por el partido Movimiento Independiente Agrario (MIA). La madre de Florcita Polo alcanzó su curul con 10, 280 votos haciendo una campaña política en la que mostró el mismo número en el derrier.

Cabe mencionar que, a lo largo de cinco años, Susy Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales fueron aprobados 30.

"Si me busca algún partido grande, voy a aceptar su propuesta para postular. Ya no mostraría el trasero. En mi frente me pondría el número 13, me gustaría candidatear con ese número otra vez", contó al Trome.

Susy Díaz explicó que de llegar al Parlamento no haría oposición. "No haré oposición, yo voy al Congreso para trabajar y dejar trabajar. Creo que hay que olvidar el pasado y vivir el presente y futuro. Hay que unirnos todos y sacar el país adelante. Trabajaré para cuidar el bolsillo de los ciudadanos", señaló.