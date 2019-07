​Susy Díaz anunció que su relación con Walter Obregón llegó a su fin

Síguenos en Facebook

Susy Díaz reveló que se encuentra nuevamente soltera luego de que su relación sentimental con Walter Obregón llegara "a su fin definitivamente".

La excongresista contó que el rompimiento se produjo precisamente en el día de su aniversario, cuando cumplía un año con su ahora expareja.

En diálogo con el diario Ojo, Susy Díaz indicó que en horas de la mañana tuvo una fuerte discusión con el joven de 29 años, lo que provocó que ambos se separen.

"Esta mañana tuvimos una discusión porque amaneció amargado, molesto y hoy cumplíamos nuestro primer año juntos. Yo no estoy para aguantar cosas. Yo tengo 55 años y busco una pareja para ser feliz y no ser infeliz", afirmó.

Asimismo, aseguró que le ha perdonado más de una mentira a Walter Obregón, llegando a cansarse de ello.

"Una vez me dijo que se iba a ir a Huarmey y nunca llegó. Le he dado varias oportunidades, lo he perdonado, en la mañana discutimos y le dije que ya no va más la relación. Uno tiene un marido para le que de alegría, así que como Susan Ochoa dice: 'Ya no más' con Walter Obregón", sostuvo.