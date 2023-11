Susy Díaz reveló en ‘América Hoy’ que actualmente asume la deuda de su hija Florcita Polo y no dudó en elogiar a Samahara Lobatón, quien también fue invitada al set del programa matutino, pues la influencer solventa sus gastos con tan solo 21 años.

Aunque varios pensaban que la también hija del recordado artista Augusto Polo Campos, generaba ingresos por la publicidad en sus redes sociales, la exvedette reveló que la situación con Florcita es completamente distinta, ya que solo acumula deudas.

“ Mi hija nunca me hace caso. Ahorita vino con una deuda del banco de 129 mil soles y ahora le han bajado a 91 mil soles y yo le dijo, pero Flor si yo pagaba todo. ¿Tienes una amiga sangrona? Le pagué una parte ”, expresó Susy Díaz ante la sorpresa de los conductores del espacio de América TV.

Susy Díaz realiza fuerte revelación sobre Florcita

Susy Díaz revela curioso pasaje durante su romance con Walter Obregón: “Me vio sin pestañas y se asustó”

Susy Díaz sorprendió al decidir contar un inédito pasaje de su última relación sentimental con el empresario de Huarmey, Walter Obregón. Y es que la exvedette comentó que su pareja se asustó al verla sin maquillaje.

“Cuando empieza la pandemia, nos encierran y me agarra con mi última pareja, Walter, el de Huarmey. Cuando me vio sin maquillaje, que se me caen las pestañas, se asustó y nunca más regresó conmigo. Lo he estado estafando creo” , contó la excongresista durante una entrevista para TV Perú.

En ese sentido y entre risas, Susy aseguró que luego de ese momento con su expareja, nunca más volvieron a retomar de buena manera la relación.

“Desde ahí hablé con mi amiga, le conté que mi pareja me vio así, que se asustó y creo que de ahí se alejó para siempre de mi. Nunca más quiso volver a mi casa”, agregó.