Susy Díaz reveló que perdonó a su expareja Walter Obregón

Susy Díaz reveló que ha perdonado a su expareja Walter Obregón luego de que este le pidió disculpas por lo sucedido.

“Creo que hay que conversar, no odiar, porque en esta vida no estamos para estar discutiendo”, sostuvo la ex congresista en declaraciones para RPP Noticias.

Recordemos que Susy Díaz manifestó que Obregón la jaló del cabello y la tiró al piso. "Me jaloneó el cabello, me tiró al suelo y antes que pasé a mayores grité ‘llamen a la policía’, ‘llamen a la policía’ (...) Reaccionó así porque yo había puesto (en redes) que había terminado con él", contó Susy Díaz al medio El Popular.

La ex vedette dijo también al medio radial que perdonar no significa retomar la relación. “Yo lo cambié al 'Mero' y nunca más pienso revivir cadáveres. Cuando le dije a Andy no, es no. Creo que no hay que revivir cadáveres, yo les di oportunidades, no las supieron aprovechar y volvieron peor”, explicó.

Susy comentó que, gracias a la ayuda de dos inquilinas, pudo salir libre de las manos de su expareja.

“Ya no es el primer pleito, ya le perdoné una vez, le di una oportunidad, después hubo otro pleito. Yo no voy a estar perdonando toda la vida. Lo que quiero es a un hombre que me haga feliz. Con lo que ha pasado, le he agarrado miedo".