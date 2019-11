Susy Díaz revela que la llamaron para ser parte de un reality en Italia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Susy Díaz sorprendió a Magaly Medina al revelar en pleno programa que está en conversaciones para ser parte de un reality en Italia.

"Hoy en la tarde iba a tener una conversación, pero se me pasó la hora y ya no pude. (...) Ahora que estoy soltera, que estoy buscando, vamos a ver", dijo la exvedette sobre la propuesta que ha recibido para ser parte del reality 'Temptation Island Vip', el cual consiste en buscar pareja mientras se está encerrado en una isla.

Asimismo, la excongresista contó que no es la primera vez que recibe propuestas del extranjero, pues hace varios meses un famoso reality español también se contactó con ella.

"A mí me buscaron de 'Sobrevivientes', el programa español que se trata de estar cuatro meses sin celular. Yo tenía un contrato con un programa de otro canal, exclusividad, y no me dieron permiso. Me iban a pagar 40 mil soles mensuales, pero no me dieron permiso y ya no han vuelto a buscarme de ese reality", sostuvo Susy Díaz.